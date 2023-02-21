Глава Дербента прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

«Внимательно следили за озвученными тезисами.

Главное, что мы услышали, принимаются все меры для обеспечения безопасности нашей страны и одновременно для экономического и социального развития.

Одним из важнейших решений, которое отразится на жизни жителей, станет существенное увеличение минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей.

Также Президент сказал о создании специального Фонда, который будет заниматься адресной помощью семьям погибших военнослужащих и ветеранам специальной военной операции. Мы встречаемся с этими семьями, понимаем, что им необходимо внимание со стороны государства. Готовы подключиться к этой работе, вместе с федеральным центром и республиканскими властями исполнить поручения Президента», — сказал Рустамбек Пирмагомедов.