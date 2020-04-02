Глава Дагестана выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

Владимир Васильев выступил с обращением к дагестанцам по поводу распространения коронавирусной инфекции. Глава констатировал рост числа заболевших — на первое апреля в регионе 15 заболевших, цифры продолжают расти.

Как говорится в обращении, ежедневно в Дагестан возвращаются около двух тысяч ее жителей. Большая часть из них возвращается из регионов и государств, в которых зарегистрированы случаи заражения. Им предписывается режим изоляции на четырнадцать дней, так как среди них могут быть зараженные.

Принимаемые главой государства меры направлены на уменьшение числа контактов и прерывание распространения болезни.

Владимир Васильев поблагодарил тех, кто соблюдает правила. А нарушителям напомнил об административной ответственности за нарушение режима и об уголовной ответственности до семи лет лишения свободы, если их действия повлекут заражение и смерть людей.

Глава Дагестана напомнил и о другом виде ответственности – чувстве вины за смерть близкого. Он призвал дагестанцев не нарушать установленный режим и содействовать преодолению угрозы.