Глава Дагестана вручил победителям конкурса на соискание грантов Главы республики сертификаты

Владимир Васильев наградил дагестанцев, которые представили наиболее перспективные проекты для нашей республики. На мероприятии присутствовали Владимир Иванов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД и Анатолий Карибов, первый заместитель Председателя Правительства РД.

Во время церемонии награждения тридцать четыре человека получили сертификаты от руководителя субъекта, также они были вручены организациям, которые представляли различные сферы. Общее количество проектов, представленных в конкурсе на соискание грантов Главы РД, составило триста двадцать пять. По решению Совета по грантам Главы РД лучшими признаны пятьдесят один проект. Они будут профинансированы на общую сумму в 13650 тыс. руб.

Учрежденные гранты были по самым актуальным номинациям, одна из них относится к бережливому управлению. Владимир Васильев отметил, что проект «Бережливое правительство» успешно реализуется на территории республики, при методической поддержке Госкорпорации «Росатом». В этой номинации Советом по грантам был отмечен ряд проектов.

Также, Васильев отметил, что проект «Малое предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета», в случае его успешной апробации в одном из МО РД, будет расширен.

Большие надежды руководство республики возлагает и на проект «Новая концепция роста экономики Дагестана», представленный Институтом социально-экономических исследований ДФИЦ РАН.

Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы. В этой связи грант присудили проекту «Песни Великой Победы», представленному Республиканским домом народного творчества и проекту «Фестиваль знаний о Великой Отечественной войне, приуроченный к 75-летию Великой Победы», представленный Центром развития молодежных инициатив. Владимир Васильев отметил, что и нынешние и будущие поколения должны хранить память о Великой Победе.

Также грантами были отмечены проекты в сфере малого предпринимательства, нацеленные на трудоустройство социально слабо защищенных лиц, в том числе и граждан с ограниченными возможностями. По словам руководителя республики, это направление является наиболее важным в грантовой поддержке.

После вручения дипломов победителям Владимир Васильев поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками.