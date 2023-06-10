Глава Дагестана вручил паспорта школьникам в рамках акции «Мы – граждане России!»

Сегодня, 10 июня, глава республики Сергей Меликов вручил паспорта школьникам в рамках акции «Мы – граждане России!» во дворе Дома Правительства РД.

В торжественной церемонии приняли участие зампредседателя Правительства РД Муслим Телякавов, министр по делам молодежи РД Камил Саидов, помощник главы Дагестана, председатель Совета Дагестанского регионального отделения «Движения первых» Людмила Саидова.

Перед началом церемонии вручения Сергей Меликов напомнил юным дагестанцам, что паспорт гражданина России, который они сегодня получат, – это причастность к великой истории страны, ее культуре и традициям.

«С паспортом вы приобретаете новые права, открывающие большие возможности. Символично, что главный документ вы получаете в преддверии Дня России – канун праздника, который нас всех объединяет.

Для вас сейчас главное – учеба. Это ваш личный капитал. Чтобы страна развивалась, каждый на своем месте должен выполнять свои обязательства, и тогда он действительно будет гражданином страны. Я надеюсь, мы с вами вместе будем прикладывать усилия для того, чтобы сделать жизнь в стране лучше и счастливее», – сказал глава Дагестана.

Руководитель региона отметил, что сегодня школьников объединяет «Движение первых», созданное по предложению президента России Владимира Путина. В Дагестане это движение делает первые шаги, но впереди большие планы по его развитию в самых разных направлениях.

После напутственных слов главы состоялась церемония поднятия государственного флага, а каждый участник пообещал любить свою Родину и быть ее достойным гражданином. Сергей Меликов в торжественной обстановке вручил школьникам паспорта, Конституцию РФ и подарки.

По завершении церемонии вручения паспортов прозвучали гимны России и Дагестана.

К поздравлениям участников акции присоединился Детско-юношеский ансамбль «Ак-Таш», победители Дельфийских игр 2022 года. Они исполнили для ребят зажигательную лезгинку.

«У вас важное событие в жизни, вы стали взрослыми. Спасибо вашим родителям, передайте им большой привет от нас всех, самые теплые слова благодарности за ваше воспитание, за то, что они вас поддерживают. И вам удачи в жизни, ещё увидимся», – попрощался Сергей Меликов с участниками акции, после чего было сделано коллективное фото.

Юным дагестанцам провели экскурсию по республиканскому Дому Правительства. Им в том числе рассказали о бывших руководителях Дагестана, историю возникновения и строительства здания. Показали, как проходят будни госслужащих – залы заседаний, кабинеты, как проводятся мероприятия в режиме видеоконференцсвязи. Подростки увидели мемориальную плиту почетному председателю Госсовета Магомедали Магомедову, которую открыли накануне Сергей Меликов и заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов. Собравшимся рассказали о роли и значении личности Магомедали Магомедова в истории Дагестана.

В рамках акции «Мы – граждане России!», которая пройдет 12 июня, паспорта получат тысячи ребят со всей страны. На торжественном мероприятии предполагается произнесение торжественного обещания, проведение церемонии подъема Государственного флага России, исполнение гимна страны, участие в церемонии представителей органов исполнительной власти, Героев России, выдающихся деятелей науки, культуры, спортсменов и других представителей общественности.

С начала года в торжественной обстановке свои первые паспорта получили свыше 600 подростков республики.

Церемонии вручения паспорта планируется проводить в государственные праздники, памятные даты в истории России и каждую третью пятницу месяца.