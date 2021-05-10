Глава Дагестана вручил ключи от новой квартиры вдове Героя России

Семья Героя России Зейнудина Батманова получила ключи от квартиры, расположенной в Каспийске. Батманов совершил подвиг в 2015 году. Он спас семью с ребёнком от рук боевиков, оставшись в заложниках вместо них. Когда бандиты потребовали вызвать начальника полиции Курахского района, чтобы заманить его в ловушку, отказался выполнять их приказ со словами «Своих не сдаем», за что был убит. Отец четверых детей пожертвовал своей жизнью ради спасения других людей. О подвиге Героя стало известно позже, после захвата одного из боевиков. Приказ о присвоении звания Героя РФ был подписан главой государства Владимиром Путиным в 2018 году. Глава Дагестана высоко оценил подвиг Батманова и отметил, что жилищные условия семьи могли быть улучшены ещё раньше. Меликов сообщил, что и в дальнейшем будет поддерживать семью Батмановых.

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