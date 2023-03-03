Общество

Глава Дагестана вручил государственные награды сотрудникам Международного аэропорта «Махачкала» к 100-летию отечественной гражданской авиации

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«За эти 100 лет отечественный гражданский флот прошел долгий исторический путь, наполненный знаменательными событиями в самолетостроении и освоении удаленных территорий. Главной движущей силой развития отрасли, несомненно, являются люди, по-настоящему влюбленные в профессию, в небо.

Самоотверженный творческий труд выдающихся учёных, конструкторов, лётчиков, их поистине неоценимый вклад в становление нашей страны как одной из крупнейших авиационных держав мира был всегда «на высоте», – сказал глава республики.

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