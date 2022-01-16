Глава Дагестана вновь реагирует на безнравственное поведение в общественном транспорте

В сети интернет вновь обрёл популярность видеоролик, где молодой человек, называющий себя дагестанцем, вызывающе и оскорбительно себя ведёт с пассажирами автобуса.

Реакция от руководителя Дагестана Сергея Меликова не заставила себя ждать.

Он осудил поведение мужчины и назвал его противоречащим «кодексу дагестанца». Наиболее возмутительным, на его взгляд, является то, что молодой человек позволил себе высказываться от имени всего дагестанского народа.

Сергей Меликов потребовал от гражданина принести извинения.