Общество

Глава Дагестана вновь реагирует на безнравственное поведение в общественном транспорте

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В сети интернет вновь обрёл популярность видеоролик, где молодой человек, называющий себя дагестанцем, вызывающе и оскорбительно себя ведёт с пассажирами автобуса.

Реакция от руководителя Дагестана Сергея Меликова не заставила себя ждать.

Он осудил поведение мужчины и назвал его  противоречащим «кодексу дагестанца». Наиболее возмутительным, на его взгляд, является то, что молодой человек позволил себе высказываться от имени всего дагестанского народа.

Сергей Меликов потребовал от гражданина принести извинения.

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