Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с людьми с ограниченными возможностями

Обеспечение жильем граждан с ОВЗ и семей, где воспитываются дети-инвалиды, стало ключевой темой на встрече Владимира Васильева в социальном кафе «Время перемен» в Махачкале.

Глава республики подчеркнул, что очередь граждан на обеспечение жилплощадью составляет семнадцать тысяч человек, большая часть из которых люди с ограниченными возможностями здоровья.

Для решения проблемы в республике утверждена программа, которая позволяет покупателю оплатить сорок процентов от стоимости, остальная сумма оплачивается из регионального бюджета.

Для достижения этих целей в 2019 году было выделено триста миллионов рублей. Было выдано 260 сертификатов на покупку жилья. В этом году за счет повышения финансирования количество сертификатов планируется увеличить до 768.

Дополнительно, было заключено соглашение со Сбербанком России о предоставлении ссуд для приобретения жилья на льготных условиях. В рамках мероприятия обсуждался ряд проблем, решение которых станет важным шагом в социализации граждан с ОВЗ.

Среди них не только обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями в учреждения, но и их трудоустройство. По итогам мероприятия Глава республики дал ряд поручений для решения озвученных проблем.