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Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к жителям республики в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

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«Сегодня мы отмечаем День солидарности в борьбе с терроризмом, памятную дату, связанную с трагическими событиями в Беслане, где в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибло 334 человека, среди которых 186 детей.

В этот день мы отдаем дань памяти и глубокого уважения сотрудникам спецслужб, правоохранительных органов, военнослужащим и ополченцам, павшим в борьбе с терроризмом, скорбим по жертвам терактов в Буйнакске, Каспийске, Кизляре, других городах республики и страны, преклоняемся перед мужеством общественных, государственных и религиозных деятелей Дагестана, активно выступавших против преступной идеологии.

В 1999 году дагестанцы, защитив родную землю от международных террористов, сохранили целостность России, помогли всей стране сплотиться и победить. И это был сокрушительный удар по идеям терроризма, когда рядовые жители встали насмерть, защищая свою малую Родину.

Наша страна в ходе жесткой и непримиримой борьбы смогла нейтрализовать угрозу и обеспечить противостояние международному терроризму на дальних подступах к нашим границам.

Осуществление кадровой политики Президента Российской Федерации В. В. Путина по продвижению на руководящие посты людей, ориентированных на благо России и Дагестана, позволило приступить к последовательной борьбе с коррупцией и “теневой” экономикой.

За последние два года бюджет республики увеличился на 73 млрд рублей и в этом году составил 173 млрд рублей. Направление этих средств на строительство школ, больниц и детсадов, дорог и водопроводов, создание новых рабочих мест, под контролем законодательной власти, общественных организаций и активных граждан формирует в нашем обществе атмосферу справедливости и ответственности власти перед людьми, в которой нет места терроризму», – говорится в поздравлении.

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