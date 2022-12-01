Глава Дагестана: «В следующем сезоне «Динамо» должно бороться за выход в премьер-лигу»

После заключительной в этом году игры «Динамо» с командой пообщался глава Дагестана Сергей Меликов. На встрече, прошедшей в махачкалинской гостинице-пансионате «Приморская», были озвучены масштабные планы по развитию клуба.

В гости к «Динамо» вместе с Меликовым пришли и члены правительства республики: зампред Муслим Телякавов, министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов и его заместитель Будун Будунов.

– Я попросил, чтобы меня уважаемые руководители клуба пригласили: хотелось с вами неформально пообщаться, – объяснил глава Дагестана. – А то у нас общение все время на эмоциях – в раздевалке после матчей. Не очень это удобно. Хочу с вами поближе познакомиться, пообщаться, может, какие-то проблемы обсудить. Мы хотим рассказать, как вообще планируем клуб развивать. Одно дело – команда, другое – клуб, который имеет несколько сегментов для развития, начиная с детско-юношеского футбола и заканчивая администрацией. И вы должны понимать, что «Динамо» – это не на один час, не на один день. Хочу, чтоб этот клуб был в Дагестане всегда.

Мы с Гаджи Муслимовичем (Гаджиевым, президентом «Динамо». – Прим. автора) три раза были у Александра Дюкова (президента РФС – Российского футбольного союза. – Прим. автора). Так совпадало, что после каждого визита к нему вы на следующий день выигрывали. Но мы не можем каждый раз к Дюкову заявляться накануне игры (смех в зале).

У РФС есть хорошие программы. Но нам немножко не повезло. Я иногда задумываюсь об этом – какой-то рок над Дагестаном висит: мы везде с каким-то опозданием приходим к этим программам. Когда с Дюковым в прошлый раз говорили, мы предложили ему построить на каспийском побережье базу для <проведения сборов> клубов российской премьер-лиги. Куда еще они сейчас будут ездить? Этих площадок мало. Дюков задумался над нашим предложением. В итоге пришли к выводу, что мы начнем с центра, который в будущем станет большой базой для российского клубного футбола. Но при одном условии – что на этой базе в обязательном порядке, с утверждением в проекте, будет гарантированное место для нашего дагестанского клуба. То есть клубы будут приезжать, арендовать ее на время сборов, – а республика эти деньги будет использовать на содержание и развитие этой базы. Для нашего, дагестанского, футбола это ведь хорошо, если сюда приедет команда мастеров и будет тренироваться рядом с нашим клубом. Это позволит обмениваться опытом, отрабатывать какие-то тренировочные планы.

В этом году мы планируем базу начать проектировать. Место для нее предполагается на побережье, с учетом пляжной зоны, недалеко от Каспийска, от аэропорта.

Это такое, относительно далекое будущее. Если приблизиться к нашему времени, мы имеем то, что имеем, и у нас не самая плохая ситуация с тренировочными условиями. Сегодня «Анжи-Арена» дает возможность проводить весь комплекс мероприятий – тренировочных, подготовительных. Мы ее для спорта сохранили, Сулейман Абусаидович Керимов нас в этом поддержал: «Анжи-Арена» остается «Анжи-Ареной». В последующем с учетом изменения определенного порядка собственности мы будем развивать «Анжи-Арену» как спортивную базу.

Что касается домашних матчей, то есть такая не столько даже чисто футбольная, а историческая справедливость, чтобы не отдать стадион «Динамо» под то, чтобы вместо него какой-то торговый центр появился. Планируем его сохранить и реконструировать.

Мы сегодня пытаемся решить юридические вопросы и наладить схему финансирования, чтобы его восстановить и сделать домашним для основной команды, использовать для проведения финалов детско-юношеских турниров и массовых культурных, зрелищных мероприятий. У меня нет сомнений в том, что, если мы туда вернемся со временем, трибуны будут заполнены. Вы и так видите, что у нас посещаемость домашних матчей выше, чем в других регионах. Люди идут за вас болеть, на вас смотреть. Если это будет в центре Махачкалы, то многие на стадион по традиции будут ходить, в том числе и люди старшего поколения, которые на стадионе «Динамо» выросли.

Не хочу про проблемы говорить, но на самом деле вы же понимаете, что существуют определенные ограничения? Экономическая ситуация по объективным причинам заставляет нас особенно тщательно распределять ресурсы. Тем не менее поддержку футбольного клуба «Динамо» мы не уменьшаем.

Выступать в следующем году команда будет на стадионе «Труд» в Махачкале – там, где завоевала первое место в прошлом сезоне. В любых видах спорта фактор фарта присутствует, и его не стоит сбрасывать со счетов, хотя это все, конечно, довольно условно.

Мы будем искать новые возможности развития клуба. Хотим позаимствовать опыт топовых клубов, в том числе в вопросах привлечения внебюджетных средств. У нас в Дагестане стартуют несколько больших проектов – планируем завести в регион крупных инвесторов, которые могут быть заинтересованы в том числе в поддержке команды. Я у московского «Динамо» на игровых футболках насчитал восемь лейблов крупных компаний. Понятно, что мы таких крупных спонсоров для нашего «Динамо» сегодня не найдем, но по количеству лейблов надо стремиться сравняться.

Мы сможем привлечь спонсоров для развития клуба, только если они увидят результаты. Потому что спонсору тоже, если он порядочный человек, за эти средства придется отчитываться. Будет результат – будет поддержка. Будет финансовая поддержка – наверное, будет результат. Если мы говорим о профессиональном футболе, стимулирование команды тоже должно происходить на профессиональном уровне.

Тренерский штаб мы поддерживаем, но, конечно, на следующий год придет время давать какие-то отчеты. Если мы выходим на футбольное поле с мыслью: «Как сыграем – так сыграем», – то это не пойдет. Мы должны людям давать результат. Я и вы все, включая Гаджи Муслимовича, – мы несем ответственность. Нужно это понимать.

Я все время повторял Гаджи Муслимовичу: развиваемся, но без фанатизма. Без фанатизма – до следующего сезона. А в нем уже фанатизм нужно будет включать. Задача на этот сезон не амбициозная: удержаться в середине турнирной таблицы, желательно, конечно, войти в восьмерку. А на следующий сезон – пробовать заходить в зону стыковых матчей в чемпионате. И в Кубке страны точно надо напрягаться. Вы по нынешнему его розыгрышу поняли, что до четвертьфинала дойти вполне возможно: считаю, что в кубковом матче с «Уфой» не повезло.

Так что в Кубке в следующем сезоне нужно «упираться». Потому что это реальная возможность попробовать свои силы с топовыми клубами. Мы, когда с Гаджи Муслимовичем это обсуждали, он спросил, чего я жду от Кубка. Я жду, что мы с «Зенитом» сыграем. А там, чем черт не шутит… Я понимаю, что у них три состава, но можно и с ними попробовать <играть>. У нас есть позиции не хуже, чем у «Зенита». (Обращаясь к вратарю «Динамо» Хасбулату Хамхоеву) Я тебе очень благодарен за игру!

Можете, конечно, какие-то претензии мне высказать, ребята, но, на мой взгляд, сегодня условия, в которых вы тренируетесь, работаете, и перспективы, о которых я рассказал, – всё это позволяет нам заявлять такие амбиции на следующий сезон.

– В том, что касается клубной организационной работы, действительно, нужно двигаться расчетливо, спокойно. А в том, что касается непосредственно игры, без фанатизма ну никак не может быть: там нужна предельная самоотдача, горящие глаза, горячее сердце и холодный рассудок, – согласился с Меликовым Гаджи Гаджиев.

– Мне доводится слушать комментаторов матчей, когда вы играете, – продолжил глава Дагестана. – Не припомню ни одного плохого слова с их стороны в адрес нашей команды. Такое ощущение, что эти комментаторы лет пять в Махачкале прожили. Очень хорошо отзываются о команде, о каждом из вас. Очень хорошо! Причем, я вас уверяю, мы ничего для этого не делаем, никак не проплачиваем, нам есть на что тратить деньги. Это ваша заслуга. Вы берете тем, о чем говорит Гаджи Муслимович: своим фанатизмом, азартом, в хорошем смысле слова дерзостью на поле, эмоциями – не теми, которые после свистка, как произошло у «Зенита» со «Спартаком», а такими, которые показывают ваше состояние на поле. Поэтому предъявлять вам претензии, как команде, у меня язык не повернется.

А вы, ребята, как считаете: что у нас не получается на футбольном поле? Такое ощущение складывается, что до штрафной соперника вы четко знаете, что делать. А в завершающей стадии атак – какая-то суета. Мы, по-моему, аутсайдеры по забитым голам.

И еще игры на своем поле… То ли какой-то нефарт преследует, то ли ответственность перед своими болельщиками на вас давит. Хотя во всех линиях у нас в команде очень талантливые ребята.

Горан, вы не обижайтесь, но эти вопросы возникают из игры в игру, – обратился Меликов к главному тренеру «Динамо» Горану Алексичу.

– Мы прекрасно понимаем эти вопросы, и у нас самих есть чувство недовольства собой, – ответил Алексич. – Мы должны были больше побеждать, где-то недобрали очки. Мы играем не только за себя, на нас большая ответственность, и она должна нас вдохновлять, а не подавлять. Мы должны вернуть то состояние духа, которое приносило нам победы во второй части прошлого сезона.

Год был непростым, сейчас нужно хорошо отдохнуть – это тоже очень важно. А весной выходить на поле с одной мыслью – только побеждать.

Хочу поблагодарить вас, Сергей Алимович, за вашу большую поддержку и сказать спасибо нашим замечательным болельщикам.

– Абсолютно согласен: год, конечно, у вас был тяжелый. 13 матчей без поражений весной – это же не просто так, за этим большая работа, – отметил Меликов.

Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев попросил министра спорта рассказать игрокам команды о том показательном случае, который случился, когда тот был тренером.

– Это было в 2015 году на чемпионате мира по вольной борьбе в Лас-Вегасе, – обозначил Сажид Сажидов. – Финал в весе до 70 килограммов между нашим Расулом Газимагомедовым и будущим олимпийским чемпионом иранцем Хасаном Яздани. Конечно, при подготовке анализировали соперника, но так и не нашли у него слабых сторон – их просто не было. Готовимся к поединку в разминочном зале. Ждем вызова на схватку. Это чемпионат мира, финал, возможно, единственный шанс в жизни вписать себя в историю. И вот нас вызывают на ковер. Я вижу, Расул очень волнуется, никак не может успокоиться. Я его останавливаю: «Одевайся, уходим. Я вижу твой мандраж. С таким твоим настроем я тебя бороться не пущу. Лучше спокойно поедешь домой, будешь вторым призером». В этот момент всё, что он держал в голове, его, видимо, отпустило. Он уверенно сказал: «Я его порву!»

И действительно, Расул выиграл у Яздани – 9:2. И стал чемпионом мира.

В футболе я не специалист, как, например, Будун Хачабекович <Будунов>. Поэтому скажу как болельщик: футбол – это командная игра, но не нужно пользоваться этим, чтобы переложить ответственность на другого – решайте сами, верьте в себя и проявляйте эту уверенность в собственных силах.

– Очень характерная история для спорта, – подчеркнул глава Дагестана.

Подытоживая встречу, глава Дагестана объяснил, чем ситуация с «Динамо» отличается от того, что происходило с «Анжи».

– Для многих в республике восприятие футбола остается через призму того большого «Анжи» со звездами в составе, – считает Меликов. – И некоторые рассуждают так: когда звезды будут играть у нас, вот тогда будет футбол. Это неправильно. На мой взгляд, это и оказалось стратегической ошибкой «Анжи». Потому что, когда звезды ушли, так как платить на прежнем уровне перестали, заменить их оказалось некем. А «Анжи» начинался не с Это’О и Роберто Карлоса, а с Будунова, Сирхаева, Агаларова и с других ребят, которых именно Дагестан воспитал. И они «Анжи» в свое время вывели и в высший дивизион, и в финал Кубка России. А когда отношение к дагестанским игрокам поменялось, случилось то, что случилось. Это мое мнение, я его не навязываю.

Сейчас у нас совершенно другая история. Сегодняшнее махачкалинское «Динамо» – это подлинно народная команда. У нас в стране «Спартак» называют народной командой. Я на это обычно возражаю: «А остальные антинародные, что ли?» (смех в зале) В «Динамо» сейчас построен, но еще не заработал (мало времени прошло) лифт: в школе клуба занимаются детишки с шести лет, которые могут впоследствии зайти в этот лифт и подняться сначала в молодежную команду, в «Динамо-2», а затем и дальше – в основную команду, в другие топ-клубы России, в клубы европейских чемпионатов. Мы хотим, чтобы этот лифт в Дагестане полноценно заработал. Потому что у дагестанцев, на самом деле, мало таких возможностей. И за «Динамо» как клуб, который дает такую возможность, люди всегда будут переживать по-настоящему.

Источник: https://dinamo-mx.ru/2022/12/01/glava-dagestana-v-sleduyushhem-sezone-dinamo-dolzhno-borotsya-za-vyhod-v-premer-ligu/