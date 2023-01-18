Глава Дагестана Сергей Меликов проводит заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в РД

На повестке – реализация в Республике Дагестан инвестпроектов и меры дальнейшей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«У Дагестана большой инвестиционный потенциал, и нам предстоит большая работа по его реализации. Инвестиции сегодня могут стать основой развития нашей экономики», – подчеркнул глава республики, открывая совещание.

Напомним, недавно, в преддверии заседания Совета, Сергей Меликов лично ознакомился с рядом перспективных инвестпроектов, реализуемых в Сулейман-Стальском районе.