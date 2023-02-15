Глава Дагестана Сергей Меликов проводит заседание попечительского совета дагестанского отделения Русского географического общества

На повестке: итоги работы за 2022 год и планы на предстоящий период; взаимодействие Минтуризма РД с региональным отделением РГО.

Дагестанское отделение Русского географического общества образовано в ноябре 1959 года.

Главные задачи:

комплексные географические исследования Дагестана, в особенности приграничных районов;

мониторинг окружающей среды, анализ и прогнозирование региональных проблем;

создание электронных баз данных, электронных атласов и карт, видеофильмов и телепередач по географо-краеведческой тематике и так далее.

Сергей Меликов рекомендовал дагестанскому отделению Русского географического общества расширить деятельность.

«Дагестанское отделение успешно выполняет свою работу, но я считаю, что его деятельность не должна ограничиваться образовательными программами и научными трудами. Например, есть вопросы, связанные с молодёжной политикой, туристической отраслью. Тогда и деятельность РГО будет более востребованной», – сказал глава региона.