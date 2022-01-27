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Глава Дагестана Сергей Меликов проведет совещание по обсуждению итогов работы строительного комплекса Дагестан за 2021 год и планы на 2022 год

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В  рамках совещания врио министра строительства Республики Дагестан Артур Сулейманов доложит о реализации в республике государственных программ и региональных проектов, а также обозначит основные проблемы отрасли.

В частности будут подняты вопросы реализации мероприятий по строительству объектов водоотведения и очистных сооружений, детских садов и школ, переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Напомним, что проектирование и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры ведется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и Республиканской инвестиционной программы.

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