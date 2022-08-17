Экономика

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в совещании по вопросам развития внутреннего туризма и индустрии гостеприимства

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Во Владимире под руководством Помощника Президента РФ, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина прошло совещание по вопросам развития внутреннего туризма и индустрии гостеприимства.

В мероприятии приняли участие руководитель рабочей группы Госсовета Олег Кожемяко, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгения Чухнова, главы ряда субъектов РФ, а также представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообщества.

Во вступительном слове Игорь Левитин отметил, что в ходе подготовки к заседанию Президиума Государственного Совета РФ по вопросу «О развитии туризма в Российской Федерации» были проработаны все элементы организации туризма, подготовлены предложения по совершенствованию системы государственного управления отраслью, повышению эффективности бюджетных расходов на создание и обновление туристической инфраструктуры, по улучшению логистики и снижению транспортных издержек для туристов.

Участники совещания обсудили вопросы развития туризма на примере Владимирской области. Представители субъектов Российской Федерации и бизнеса рассказали о региональных практиках по поддержке бизнес-проектов в сфере туризма. Предложения, высказанные в ходе совещания, будут учтены в ходе подготовки к заседанию Президиума Государственного Совета Российской Федерации.

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