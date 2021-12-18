Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил с победой дагестанского профессионального боксера Артура Бетербиева

«Артур родился в городе прославленных чемпионов – в Хасавюрте. И, хотя он много лет живёт за границей, мы продолжаем следить за его карьерой и радоваться успехам.

В арсенале спортсмена – звания чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе. Но мало стать чемпионом, нужно достойно защищать титул. Пусть через монитор, но мы поддерживали и волновались за Артура. А он не разочаровал – защитил титулы и доказал, что равных ему на ринге нет.

Бой показал, что Артур находится в отличной физической форме. Ни полученное в схватке серьёзное рассечение, ни упорное сопротивление оппонента не помешали Бетербиеву завершить поединок идеальным нокаутом! Это 17-я победа нашего боксёра, который не знает поражений.

Желаю талантливому спортсмену всегда браво держать удар, крепкого здоровья, новых спортивных достижений – ещё более ярких и запоминающихся!», – говорится в поздравлении.