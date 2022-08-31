Глава Дагестана Сергей Меликов посетил базу специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ястреб – Каспий» Управления Росгвардии по РД и встретился с его руководством и бойцами.

Сотрудники СОБР отбираются по особым физическим и морально-волевым качествам для самых сложных и ответственных задач. Сегодня представители подразделения исполняют воинский долг на территории Украины, проявляя мужество и героизм.

Руководитель республики лично поблагодарил отряд и выразил соболезнования сослуживцам и семьям погибших бойцов СОБР. Сергей Меликов подчеркнул, что они посвятили свою жизнь благородному делу – защите людей и интересов Родины. Он добавил, что дагестанские военнослужащие проявляют высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге.

Также Сергей Меликов заверил, что руководство республики будет делать всё возможное, чтобы близкие погибших спецназовцев чувствовали постоянную поддержку государства.