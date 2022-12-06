В том числе в ходе встречи затрагивались вопросы:
расширения товарооборота между Дагестаном и Азербайджанской Республикой;
развитие транспортного коридора «Север-Юг»;
взаимодействия в сферах АПК и туризма;
реализации инвестиционных проектов;
сотрудничества в сфере культуры, в частности проекты в рамках 100-летия Расула Гамзатова.
Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым
В том числе в ходе встречи затрагивались вопросы: