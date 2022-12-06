Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым

В том числе в ходе встречи затрагивались вопросы:

расширения товарооборота между Дагестаном и Азербайджанской Республикой;

развитие транспортного коридора «Север-Юг»;

взаимодействия в сферах АПК и туризма;

реализации инвестиционных проектов;

сотрудничества в сфере культуры, в частности проекты в рамках 100-летия Расула Гамзатова.