Экономика

Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым

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В том числе в ходе встречи затрагивались вопросы:
расширения товарооборота между Дагестаном и Азербайджанской Республикой;
развитие транспортного коридора «Север-Юг»;
взаимодействия в сферах АПК и туризма;
реализации инвестиционных проектов;
сотрудничества в сфере культуры, в частности проекты в рамках 100-летия Расула Гамзатова.

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