Глава Дагестана Сергей Меликов обратился по поводу Дня воинской славы России

«Уважаемые дагестанцы! 7 ноября – особая дата в отечественной истории. В этот день ровно 80 лет назад прошел военный парад в Москве.

Казалось, нашей стране было совсем не до торжественного марша: враг находился на подступах к столице, готовясь нанести последний сокрушительный удар по сердцу Родины. Но решение о параде оказалось судьбоносным, став частью великой победы, о которой той суровой осенью совершенно не думалось – весь мир увидел, что наш многонациональный народ полон решимости защищать свою Родину.

По Красной площади шли полки, которые прямо с торжественного прохождения уходили на фронт, на защиту Москвы. Здесь особенно ярко проявилась подлинная сила нашего народа – фашистская армада потерпела свое первое поражение.

Сегодня всё яснее и четче проявляется огромное военно-политическое значение событий, происходивших в далеком 1941 году под Москвой. Они стали зримым проявлением патриотизма, примером для будущих поколений того, как нужно поступать в критические, судьбоносные для Отечества дни, чтобы сохранить свободу, свое достоинство, уберечь страну, создать условия для ее развития, для будущего наших детей.

Миллионы простых граждан сделали всё, чтобы знаменитое: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – воплотилось в объективную реальность.

Наш священный долг – быть верными этим великим ценностям патриотизма, хранить память о подвигах отцов, дедов и прадедов, помнить о том, что в сложные для нашей Родины дни мы всегда вместе противостоим трудностям. Глубоко верю, что страницы российской славы никогда не будут прерваны, потому что любовь к родной земле, отвага, готовность помочь в трудную минуту роднят нас всех – они в нашем характере.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны.

Вечная память павшим!

С Днём воинской славы России!» — говорится в обращении.