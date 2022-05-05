Глава Дагестана Сергей Меликов наградил дагестанцев-участников спецоперации в Украине

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил росгвардейцев-дагестанцев за успешное выполнение специальных задач, направленных на защиту национальных интересов России, реализацию предупредительных мер по обеспечению международной и региональной безопасности страны, награждены сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Дагестан.

Наиболее отличившиеся росгвардейцы отмечены медалью имени Амет-хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи», а также Почетной Грамотой Республики Дагестан.

Среди награждаемых – старший сержант, танкист Марат Халиков и сержант Ибрагимхалил Гаджиев. Выполняя боевые задачи, Халиков и Гаджиев, рискуя собой, спасли товарищей на поле боя.

Они удостоены ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Также сегодня из рук главы Сергея Меликова памятные именные часы получили журналисты федеральных и республиканских средств массовой информации, которые с выездом в зону боевых действий освещали события в Украине.