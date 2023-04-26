Глава Дагестана провёл личный приём граждан

26 апреля Сергей Меликов провёл личный приём граждан. В числе других руководитель региона рассмотреть обращение жителей села Новосельское Хасавюртовского района с просьбой помочь со строительством нового здания участковой больницы.

Медучреждение в селе построено ещё в советские годы и сегодня здание находится в аварийном состоянии. При этом больница обслуживает свыше тринадцати тысяч человек. Весь персонал медучреждения переведён в другое здание, приспособленное под больницу, где нет возможности для проведения диагностики и лечения.

В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году здесь планируется построить новое учреждение модульного типа.

Сергей Меликов поручил ответственным структурам контролировать этот процесс на каждом этапе.