Глава Дагестана провел совещание по актуальным вопросам

Сергей Меликов провел совещание с участием руководителей органов власти по актуальным вопросам. Обсуждали мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов за счет бюджетных средств, исполнение поручений, данных в ходе прямой линии с главой Дагестана, и решение проблемы бездомных животных.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов доложил о выполнении ключевых показателей по программам, реализуемым Минстроем РД в 2022 году, и планах на текущий год.

В этом году планируется благоустроить ещё 142 дворовые территории в 44 муниципальных образованиях.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в Дагестане в 2022 году были построены 4 объекта: очистные сооружения в селе Хунзах, межпоселковый водовод «Верхнее Казанище – Бетаул-Кырлар» в Буйнакском районе, водоснабжение села Батлаич Хунзахского района и города Кизляра.

В планах на этот год – построить сети водоснабжения в селах Дылым Казбековского района, Карата Ахвахского района, водовод «Чиркей – Буйнакск», реконструировать и восстановить систему водоснабжения в Буйнакске.

Достигнут и показатель по объему жилищного строительства. В минувшем году введено свыше 1 млн кв. м. жилья, ещё 1 млн 132 тыс. кв. м. планируется ввести в 2023 году.

Сергей Меликов обратил особое внимание на необходимость создания комфортных условий при переселении людей из аварийного жилищного фонда.

Если давать людям качественное жильё, где есть в том числе вся необходимая инженерная и социальная инфраструктура, уверен глава Дагестана, никаких проблем с реализацией программы переселения не возникнет. К каждому случаю при этом нужен индивидуальный подход.

По итогам совещания были даны протокольные поручения.