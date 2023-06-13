Глава Дагестана провел совещание по актуальным вопросам

Сегодня, 13 июня, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел совещание по актуальным вопросам, на котором обсудили мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов, в том числе по линии здравоохранения и образования.

Земельные участки под соцобъекты

Прежде всего Сергей Меликов призвал глав муниципалитетов ответственно подходить к подбору земельных участков под будущие социальные объекты. Он привел примеры, когда объекты образования или здравоохранения строились на отдаленных от населенного пункта участках, что создает дискомфорт для жителей.

«Земельный участок должен находиться вблизи населенного пункта. Чтобы людям не приходилось проходить свыше километра к ФАПу или школе. Важно также учитывать возможности технологического подключения: подведение коммуникаций и дорожной сети», – прокомментировал Сергей Меликов.

Строительство социальных объектов

В рамках республиканских и федеральных программ в 2023 году финансируется строительство и проектирование 93 объектов социальной инфраструктуры. Об этом в ходе совещания главе региона сообщил руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов.

В том числе речь идёт о 62 объектах образования: 54 школы на 22 778 ученических мест, 8 детских садов на 1 371 место. В текущем году плановый ввод в эксплуатацию установлен по 48 объектам образования.

По объектам здравоохранения в этом году предусмотрено строительство 6 объектов. На 4-х из них уже ведутся строительно-монтажные работы. Это родильный дом в городе Кизилюрте, больницы в селе Кумух Лакского района и в городе Избербаше, корпус МРТ Республиканского онкологического диспансера.

Руководитель Минздрава РД Татьяна Беляева доложила о ходе работ по возведению объектов здравоохранения на основе модульных конструкций. В 2023 году предусмотрен монтаж 27 быстровозводимых модульных конструкций: одной поликлиники, пяти амбулаторий, участковой больницы, 20 ФАПов.

«На сегодня уже проработаны вопросы с земельными участками, заключены контракты с подрядчиками», – сообщила министр.

На одном объекте, в селе Гюхраг Табасаранского района, уже завершены работы. Идёт процедура получения лицензии. По остальным – проводится подготовка площадок и сборка конструкций. Уже закуплено необходимое медицинское оборудование.

Капитальный ремонт школ и объектов здравоохранения

В республике в этом году капитально отремонтируют 74 объекта первичного звена здравоохранения, сообщила Татьяна Беляева. На 55 объектах уже ведутся строительно-монтажные и ремонтные работы. На сегодня готовность 35 объектов составляет до 50%, 15 объектов – от 55 до 90%. На четырёх объектах работы завершены. На остальных объектах ведутся подготовительные работы и идёт корректировка сметной документации с учётом предложений руководителей медицинских организаций.

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев доложил о ходе капитального ремонта школ в республике. В текущем году предусмотрен ремонт в 139 дагестанских школах. Работы в настоящее время проводятся на всех объектах. За ходом капитального ремонта, помимо органов власти и надзорных органов, следят и созданные в школах штабы родительского контроля.

Нарушения при проведении государственных экзаменов в школе

Затронули на совещании и вопросы проведения ЕГЭ и ОГЭ. В частности, речь шла о срывах при проведении экзамена. Так, Яхья Бучаев доложил о массовых нарушениях при сдаче ОГЭ в Курахском районе. По его словам, несмотря на видеонаблюдение в кабинетах, только четверым из более 100 школьников никто не помогал. Всем остальным оказывали помощь сторонние люди. Результаты отменены, а школьники будут пересдавать экзамен.

Сергей Меликов поручил немедленно отстранить от работы начальника Управления образования района. Именно его структурное подразделение, по словам главы республики, допустило ошибку при организации экзамена.

«Этого бы не произошло, будь он принципиальным, требовательным и выполнил бы те указания, которые были даны на отдельном совещании по подготовке к экзаменам», – отметил глава республики. Он обратился к МВД республики с просьбой провести проверку. В ближайшие дни начнется разбирательство и будут приняты конкретные меры.

Подобные случаи фиксировались и в других муниципалитетах. В этой связи глава региона предупредил представителей городов и районов республики о персональной ответственности за результаты экзаменов – они должны быть объективными.

«Недопустимо, когда во время экзамена заносят листы с готовыми ответами, когда фиксируется наличие телефонов. Хочу предупредить начальников отделов образования – они несут персональную ответственность за организацию ЕГЭ и ОГЭ», – подчеркнул глава региона.

Открытие кампуса «Школы 21» в Дагестане

Продолжая тему образования, Сергей Меликов сообщил, что в Махачкале появится кампус «Школы 21» – бесплатной школы программирования от Сбера. В ней участники проходят курсы мобильной разработки, компьютерной графики, программирования, робототехники, разработки сайтов и операционных систем и других IT-направлений. Школа успешно функционирует в Москве, Казани, Сургуте и нескольких других городах.

«Это востребованный в стране кластер по подготовке высококвалифицированных IT-специалистов. Мы пришли к выводу, что такой объект нужен Дагестану. С учётом того, что у нас много талантливой и креативной молодёжи», – сообщил Сергей Меликов и добавил, что на сегодня уже выбран земельный участок.

Оснащением школы, в том числе установкой техники и другого оборудования, займется Сбер. Расходы на строительство взял на себя сенатор Сулейман Керимов. Глава республики поблагодарил его за вклад в развитие Дагестана: «Сулейман Абусаидович в очередной раз доказывает, что является патриотом Дагестана, показывает своё желание участвовать в жизни республики, оказывает ей помощь. Он готов вкладываться в развитие региона и давать возможность развиваться нашей молодежи. Сулейман Абусаидович подаёт пример того, как нужно относиться к своему народу. За что и пользуется огромным уважением».

«Сады памяти»

В Нижнем Казанище Буйнакского района семья Сайкумовых разбила сад в память о своём сыне, десантнике Махаче Сайкумове и других героически погибших дагестанцах. Здесь посажено около 300 фруктовых деревьев. Весь урожай родители десантника планируют раздать нуждающимся.

В ходе совещания по актуальным вопросам Сергей Меликов выразил соболезнования семье Махача Сайкумова и поблагодарил их за инициативу. Он предложил всем главам городов и районов Дагестана разбить такие же «Сады памяти» в своих муниципалитетах. Помимо посадки деревьев, добавил глава региона, можно установить мемориалы, построить беседки, где близкие погибших бойцов могут собираться, вспоминать своих сыновей, поддерживать друг друга.

До сентября каждый муниципалитет представит свой проект, а осенью уже централизованно организуем посадку деревьев, заключил Сергей Меликов.