Общество

Глава Дагестана провел итоговое заседание Совета старейшин

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28 декабря прошло заседание Совета старейшин при Главе РД под руководством Владимира Васильева. На заседании присутствовали руководители государственных органов республики, главы муниципалитетов и другие.

Васильев поприветствовал собравшихся и высказал слова благодарности в адрес старейшин. Ранее руководитель региона встречался с старейшинами территориальных округов. Эта встреча стала итоговой.

Как отметил Васильев, подобные мероприятия помогают применить опыт старшего поколения в решении существующих проблем. Он напомнил о ранее проведенных встречах со старейшинами, во время которых были получены мудрые советы и выражена готовность нести ответственность за решение сложных дел.

Не обошли стороной на встрече вопросы социально-экономического характера. По словам Васильева, новый подход в работе позволил увеличить поступление налогов и решить значительное количество вопросов за счет бюджетных средств республики: ремонт учебных заведений, дорог, водообеспечение, благоустройство общественных территорий.

Глава республики отметил высокий потенциал региона и выразил уверенность в том, что работа по затронутым вопросам будет продолжена. По мнению Васильева, сокращение теневой части экономики является залогом успеха деятельности власти и, в случае отсутствия поддержки старейшин, власть может бороться с «тенью» только используя карательные меры, чего лучше не делать. При этом он заявил, что и в дальнейшем будет рассчитывать на советы старшего поколения.

Председатель Совета старейшин при Главе РД Абдулла Магомедов отметил сближение общества и власти в 2019 году, когда руководство при решении социально значимых вопросов информирует людей. Он заявил, что республиканские власти учитывают мнение старейшин и обратился к главам муниципалитетов с просьбой наладить эффективную работу советов старейшин на местах, нацеленных на улучшение социально-воспитательной среды.

Присутствующая на заседании вице-спикер Елена Ельникова в своем выступлении подчеркнула значимость создаваемых на местном уровне Советов отцов, в состав которых входят родители уехавших в Сирию дагестанцев. Она отметила, что мудрость старейшин должна уберечь от необратимых последствий поступков, мешающих развиваться обществу, и заявила, что парламент открыт к диалогу с Советом старейшин.

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