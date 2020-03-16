Глава Дагестана призвал строить социальные объекты быстро и качественно

Вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры республики обсуждались на совещании под руководством Владимира Васильева 13 марта.

Глава Дагестана отметил, что здесь важнейшей целью является высокое качество объектов строительства и своевременность сдачи объектов.

Врио заместителя Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин озвучил, что в текущем году проводится строительство и проектирование трехсот пятидесяти семи объектов, а также тридцать шесть объектов ОНС планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Вице-премьер отметил, что сохраняется проблема отставания от графика сдачи объектов, а также недостаточная квалификация кадрового ресурса и организации процесса производства.

Важным шагом в улучшении ситуации станет покупка оборудования для геологических и лабораторных исследований на сумму более сорока миллионов рублей.

Также разрешению проблемных вопросов может способствовать передача дополнительных функций в Дирекцию единого заказчика.

Владимир Васильев призвал строить быстрее, лучше и качественнее.