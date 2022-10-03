Общество

Глава Дагестана призвал депутатский корпус активней работать с населением

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По словам Сергея Меликова, некоторые народные избранники с начала мобилизационной кампании даже не посетили районы, которые представляют, а если и побывали в них, то больше для «галочки». По словам главы региона, депутаты должны быть рядом с людьми, давать им разъяснения и оказывать поддержку.

При этом он поблагодарил спикера дагестанского парламента Заура Аскендерова, который активно участвует в этой работе: он лично посетил сборный пункт временного пребывания военнослужащих в Шали и пункт комплектации призывников в станице Калиновская Наурского района Чечни.

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