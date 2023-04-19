Глава Дагестана признал слабой работу налоговых органов

Сергей Меликов, в ходе послания Народному Собранию Дагестана, отметил, что в республике слабая работа налоговых органов. В частности речь шла о налоговых инспекциях на местах.

Чтобы улучшить ситуацию по снижению налоговой задолженности, в республике сформированы несколько зональных групп, которые будут работать в муниципалитетах. Сергей Меликов предложил перестроить работу контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, начиная с этапов планирования мероприятий, выявления финансово-бюджетных нарушений до их устранения и предотвращения в дальнейшем.

Источник: Мирмол