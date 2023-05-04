Глава Дагестана принял участие в заседании Правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина

3 мая в городе Минеральные Воды состоялось совещание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Совещание состоялось под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

В своём выступлении премьер-министр рассказал о мерах поддержки федерального центра, дополнительных инструментах финансовой помощи для предпринимателей, развитии сельского хозяйства и коридора «Север-Юг».

Детально по вопросу обеспечения условий экономического и социального развития Северного Кавказа выступил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2022 году была утверждена Стратегия социально-экономического развития округа, в 2023 году в рамках реализации которой был разработан план мероприятий, который содержит около ста пунктов.

«Разработанные экономические модели позволяют эффективно формировать задачи, чётко определять приоритеты, качественно работать с рисками», — отметил Александр Новак. Кроме того, вице-премьер подвёл промежуточные итоги КИВ.

Он предложил сделать мероприятие ежегодным и придать ему статус форума. В работе совещания принял участие и Сергей Меликов. Глава Дагестана выступил с докладом о социально-экономическом развитии региона.