Глава Дагестана принял участие в заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии

Сегодня, 8 февраля, Глава Дагестана в числе руководителей других регионов присутствовал на заседании Попечительского совета Болгарской исламской академии, которое проходило в Татарстане под руководством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

До начала мероприятия участникам устроили экскурсию, во время которой рассказали об истории открытия заведения, о его деятельности и дальнейшем развитии.

В приветственном слове Сергей Кириенко рассказал о поставленной главой государства задаче, направленной на восстановление и развитие традиционной школы ислама в нашей стране. Он отметил национальные особенности государства и заявил о необходимости передавать российские исламские традиции следующим поколениям богословов.

Кириенко высказал слова благодарности в адрес руководства Татарстана за развитие инфраструктуры учебного заведения. Он указал на важность участия в работе академии регионов страны, в которых исповедуется ислам. Как сказал Кириенко, в академии могли бы учиться жители регионов, которые, завершив обучение, вернулись бы обратно с правильными знаниями, что невозможно без серьезной, совместной работы.

Кириенко также рассказал о решении Владимира Путина поддержать БИА и увеличить финансовые поступления в Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.