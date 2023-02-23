Глава Дагестана принял участие в праздничном концерте ко Дню защитника Отечества

22 февраля в Русском драмматическом театре города Махачкалы прошёл торжественный праздничный концерт ко Дню защитников Отечества.

В мероприятии принял участие руководитель республики Сергей Меликов. Он осмотрел фотовыставку, обратился с поздравлениями к присутствующим, а также напомнил о 80-летии битвы за Кавказ в ВОВ.

«Наша священная обязанность — сделать все, чтобы сохранить память о тех, кто отдал жизнь за страну, помочь их близким, детям», — обратился Сергей Меликов к участникам мероприятия и объявил минуту молчания в память о погибших.