Глава Дагестана приехал в Магарамкентский район для разрешения ситуации с гражданами Азербайджана

16 июня Владимир Васильев вместе с представителями республиканских министерств и ведомств приехал в МО «Магарамкентский район» для обсуждения ситуации в лагере для граждан Азербайджана, расположенного вблизи посёлка Куллар.

Руководитель субъекта встретился с представителями азербайджанской стороны для нахождения наиболее эффективного решения для выхода из сложившейся ситуации.

Напомним, накануне в общей сложности более четырехсот человек учинили беспорядки, оказав сопротивление представителям правопорядка. В ходе противоправных действий пострадало шесть сотрудников полиции, пять протестующих, а также шесть единиц автотранспорта. В ходе разбирательств более девяноста граждан соседнего государства были доставлены в райотдел полиции, в их отношении будет проведено как административное, так и уголовное делопроизводство.

Владимир Васильев подчеркнул, что соблюдение закона на территории нашей страны является неукоснительным и обязательным в поведении каждого человека и обратил внимание на необходимость проведения работы с людьми для недопущения подобных инцидентов.

В рамках обсуждения был сформирован список из ста пятидесяти пяти человек для перехода через границу. В будущем данный список может быть расширен.