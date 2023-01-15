Глава Дагестана прибыл в Хасавюрт

Сергей Меликов прибыл в Хасавюрт к дому, где 8 января произошел хлопок газа.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 в Хасавюрте произошел хлопок газа с последующим возгоранием.

Профессиональная работа спасателей позволила избежать жертв, но двое были госпитализированы, в том числе беременная женщина и трехлетний ребенок.

По факту произошедшего Прокуратурой Дагестана была организована проверка, Следственным комитетом по РД — возбуждено уголовное дело.

Глава Дагестана поручил оказать необходимую помощь пострадавшим и жильцам, вынужденным покинуть свои квартиры. Сегодня Сергей Меликов лично встретится с жильцами дома.