Глава Дагестана предложил наградить юного героя

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов предложил наградить школьника, спасшего одноклассницу, провалившуюся под лёд. Руководитель региона выступил с предложением к МЧС наградить молодого горца из Хунзахского района Абубакра Расулова, который спас свою одноклассницу. Как отметил Глава Дагестана, такие ребята и поступки являются реальным проявлением мужского характера. «Героями не рождаются, ими становятся. Это история не о честолюбии, а о лучшей черте дагестанцев — неравнодушии к чужой беде», — заявил Сергей Меликов.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники