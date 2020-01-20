Глава Дагестана поздравил с Днем образования Республики Дагестан

20 января 1921 года декретом ВЦИК была образована ДАССР. Глава республики поздравил дагестанцев с Днем образования Республики Дагестан.

В поздравлении говорится, что республика стала частью большой многонациональной страны, дагестанцы прошли через Великую Отечественную войну, сражались с бандформированиями в 1999 году, отступил терроризм открыв дорогу для борьбы с коррупцией и улучшения благосостояния людей.

В поздравлении отмечаются новые возможности, открывшиеся республике в Послании Президента страны, которые направлены на улучшение положения семей с детьми, повышение уровня образования и медицинской помощи, оказание поддержки бизнесу.

Как говорится в поздравлении, когда дагестанцы объединяются, они добиваются успехов, что является залогом развития республики и благополучия дагестанцев.

Поздравление завершается пожеланием мира, согласия и успехов на благо Дагестана.