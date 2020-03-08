Глава Дагестана поздравил с 8 Марта

Владимир Васильев поздравил женщин с Международным женским днем. В поздравлении Глава сказал, что прекрасная половина человечества делает домашний очаг краше и гостеприимнее, и процитировал стихи Расула Гамзатова.

В обращении он особо отметил роль матери в жизни человека: сколько бы человек не делал добра матери, он всегда остается перед ней в долгу, в глазах матери человек находит любовь и заботу.

Васильев упомянул и женщин, побывавших на фронтах ВОВ, и трудившихся в тылу, и восстанавливавшим страну после войны, и женщин, воспитавших победителей, и учительниц, приехавших в Дагестан и открывших свет знаний.

Завершается поздравление пожеланием улыбок, внимания, заботы, счастья, здоровья, добра, радости и семейного благополучия.