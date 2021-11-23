Глава Дагестана посетил один из вузов республики

Сегодня Глава РД Сергей Меликов посетил Дагестанский государственный университет народного хозяйства, в стенах которого пройдет заседание Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Здесь руководитель субъекта вместе с врио вице-премьера республики Мурадом Казиевым и врио министра образования и науки РД Яхьей Бучаевым, прежде всего, ознакомился с деятельностью одного из ведущих вузов республики.

В том числе Сергей Меликов осмотрел лабораторное оборудование и ознакомился с представленными в проектном офисе университета направлениями. Среди них –робототехника, центр «Азимут», лаборатория испытания материалов и конструкций, «Фабрика процессов», WorldSkills Russia, лаборатории основ безопасности жизнедеятельности, химии и физики. Здесь Главе Дагестана рассказали о проводимой вузом работе в рамках реализации этих проектов.