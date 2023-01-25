Глава Дагестана поручил заняться благоустройством двора по улице Юсупа Акаева

На прямую линию Главы Дагестана Сергея Меликова обратился житель Махачкалы, проживающий по улице Юсупа Акаева, с просьбой включить их дом в программу по благоустройству дворовых территорий.

Он сообщил, что их многоквартирный дом уже более 40 лет не ремонтировался: «В соседних дворах недавно провели хороший ремонт, благоустроили дворы и детские площадки, а у нас пустырь — ни скамеек, ни площадок, ни детских качелей», — пожаловался мужчина.

Сергей Меликов отметил, что в 2023 году планируется обновить 142 территории. Поскольку такая работа планируется, он попросил врио главы Махачкалы Ризвана Газимагомедова взять этот дом на контроль. Глава региона поручил произвести необходимую сметную документацию, с участием жителей разработать дизайн проект и реализовать его в объеме тех задач по благоустройству территорий, которые запланированы на текущий год.

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Источник: https://mirmol.ru/novosti/sergej-melikov-poruchil-zanjatsja-blagoustrojstvom-dvora-po-ulice-jusupa-akaeva/