Глава Дагестана поручил в недельный срок принять решение по ФАПу в селе Ассаб Шамильского района

Строительство фельдшерско-акушерского пункта началось в 2016 году. На сегодня работы прекращены, объект в эксплуатацию не введён.

Как пояснила руководитель Минздрава Республики Дагестан Татьяна Беляева, ФАП построен с рядом нарушений. Не завершены отделочные работы, отсутствует оборудование, не подключены коммуникации. В таком виде ЦРБ Шамильского района принять на баланс объект не может.

Глава республики Сергей Меликов поручил премьер-министру республики в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и принять решение.

«Подобные объекты мы должны доводить до конца, в них нуждаются люди. Жители должны понимать, когда конкретно заработает ФАП», – подчеркнул руководитель региона.