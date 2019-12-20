Глава Дагестана поручил проработать вопросы создания машинно-тракторной станции в Табасаранском районе

18 декабря Владимир Васильев встретился с представителями Советов старейшин Южного территориального округа. Здесь присутствовал Абзагир Гусейнов, министр сельского хозяйства и продовольствия республики.

В своем выступлении он выделил проекты, которые позволят улучшить сельскохозяйственные показатели республики. Одним из них является мелиорация, субсидирование которой увеличили на семьдесят процентов.

Руководитель ведомства рассказал и о переработке продукции, которая увеличивает доходность в разы. Об этом свидетельствует то, что цена на рис выросла после запуска рисоперерабатывающих предприятий. Помимо этого, в орошении виноградников применяется капельный метод, который экономит воду в шесть раз.

В результате применения целого комплекса мер в сельском хозяйстве средняя заработная плата выросла на восемнадцать процентов.

Абзагир Гусейнов отметил, что в 2019 году в бюджете республики было заложено сорок шесть миллионов рублей на субсидирование сельскохозяйственной техники. Руководитель ведомства привел пример того, что машинно-тракторная станция, которая создана на частной основе в Сулейман-Стальском районе, стала хорошей поддержкой для аграриев.

Владимир Васильев отметил, что внедрение МТС — это востребованный проект, который позволяет достичь хороших показателей при небольших затратах, и поручил Гусейнову обсудить с главой МО «Табасаранский район» и заинтересованными лицами внедрение МТС в районе.

Также министр высказал предложения в области развития логистических центров, овцеводства, а также семеноводства. В этой отрасли планируется основать производство семян овощей на трех базах в Тарумовском, Дербентском, Левашинском районах.

Гусейнов посоветовал аграриям объединяться в кооперативы, отметив хорошие показатели этой практики в Магарамкентском районе.

Владимир Васильев отметил, что во всех этих направлениях должны принимать участие главы муниципалитетов и активно привлекаться частные инвесторы.