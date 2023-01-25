Глава Дагестана поручил оперативно помочь инвалиду из села Хебда Шамильского района

Жители села Хебда Шамильского района обратились на прямую линию к Главе Дагестана Сергею Меликову.

Их односельчанин Абуаюб Алиев после ДТП стал инвалидом, прикованным к постели. Но жилищные условия не в полной мере отвечают всем требованиям, парню требуется специальная кровать для инвалида.

«Я прямо сейчас поручаю детально вникнуть в эту проблему заместителю председателя правительства Дагестана Абдурахману Махмудову, а главе Шамильского района посетить эту семью и оказать всю возможную помощь», — отреагировал Сергей Меликов.

Напомним, что приём вопросов продолжается – их можно направить, дозвонившись на горячую линию по номеру +7 (8722) 98-90-74, через портал VoprosMelikovu.ru, через специальный бот в «Телеграме» @VoprosMelikovu_bot, обращения в аудио или видеоформате принимаются на WhatsApp – по номеру +7-999-242-2023.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sergej-melikov-poruchil-operativno-pomoch-invalidu-iz-sela-hebda-shamilskogo-rajona/