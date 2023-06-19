Общество

Глава Дагестана поручил оказать юридическую помощь жителям пострадавших от града муниципалитетов для оформления компенсации за ущерб

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Предварительный анализ показал, что часть повреждённых домов была не зарегистрирована, что лишает их владельцев законного права претендовать на выплаты компенсации.

Учитывая, что в таких домах живут семьи с детьми, инвалиды, глава Дагестана поручил рассматривать каждый случай индивидуально, а Минимущества РД поручено использовать механизм упрощенного порядка выявления правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства и регистрации на них права собственности.

«Нужно немедленно дать возможность семьям из пострадавших муниципалитетов оформить домовладения в упрощённом формате там, где это возможно», – подчеркнул Сергей Меликов.

По словам вице-премьера-руководителя Минимущества Заура Эминова, на местах будут работать специалисты ведомства, которые окажут всю необходимую помощь жителям.

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