Глава Дагестана поручил оказать юридическую помощь жителям пострадавших от града муниципалитетов для оформления компенсации за ущерб

Предварительный анализ показал, что часть повреждённых домов была не зарегистрирована, что лишает их владельцев законного права претендовать на выплаты компенсации.

Учитывая, что в таких домах живут семьи с детьми, инвалиды, глава Дагестана поручил рассматривать каждый случай индивидуально, а Минимущества РД поручено использовать механизм упрощенного порядка выявления правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства и регистрации на них права собственности.

«Нужно немедленно дать возможность семьям из пострадавших муниципалитетов оформить домовладения в упрощённом формате там, где это возможно», – подчеркнул Сергей Меликов.

По словам вице-премьера-руководителя Минимущества Заура Эминова, на местах будут работать специалисты ведомства, которые окажут всю необходимую помощь жителям.