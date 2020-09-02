Глава Дагестана поручил оказать поддержку семьям, пострадавшим при пожаре в Махачкале

2 сентября на совещании, проведенном в Ситуационном центре МЧС России по РД, Владимир Васильев дал поручение поддержать махачкалинские семьи, пострадавшие от пожара.

В начале совещания руководитель республики напомнил присутствующим о приоритетах, обозначенных главой государства, — сбережение каждого человека и народа в целом.

Руководитель МЧС Нариман Казимагомедов доложил о последствиях пожара, который произошел на четвертом этаже многоэтажного дома на ул.Гамидова 1 сентября. В результате погибли пять человек, из которых четверо несовершеннолетних. Сгорело свыше пятидесяти квадратных метров.

Васильев заслушал доклад и дал указания зампредседателя Рамазану Джафарову проконтролировать решение вопроса.

Завершилось совещание минутой молчания в память о погибших, после чего рассмотрели меры во избежание дальнейших потерь.