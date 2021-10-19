Глава Дагестана поручил обеспечить поставку кислорода в больницы

Сергей Меликов поручил проработать вопрос поставок кислорода в больницы республики, а в перспективе — и создание в регионе собственного предприятия по его производству.

«Рост заболеваемости предсказуемо приведет к увеличению числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке; сегодня их уже больше 600. Поэтому поручил проработать вопрос поставки медицинского кислорода в лечебные учреждения, не забывая и о такой задаче на перспективу, как создание в республике собственного предприятия по производству кислорода», — написал Меликов в понедельник на своей странице в Инстаграм по итогам внеочередного заседания оперштаба.

На 18 октября зарегистрировано 54 050 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 135 человек за сутки.