Экономика

Глава Дагестана подписал ряд законов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

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29 мая Владимир Васильев подписал законы, уменьшающие налоговую нагрузку для субъектов МСП. Добавим, 20 мая законопроекты были приняты региональным парламентом.

Это, к примеру, закон «О ставке единого сельскохозяйственного налога», снижающий ставку налога с шести до трех процентов. НПА регламентирует правоотношения, возникшие 1 января текущего года и будет действовать до конца следующего года.

Кроме того, новые налоговые послабления касаются инвестиционного налогового вычета, налога на имущество юрлиц, транспортного налога и др. Подробнее

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