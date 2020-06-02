Глава Дагестана подписал ряд законов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства

29 мая Владимир Васильев подписал законы, уменьшающие налоговую нагрузку для субъектов МСП. Добавим, 20 мая законопроекты были приняты региональным парламентом.

Это, к примеру, закон «О ставке единого сельскохозяйственного налога», снижающий ставку налога с шести до трех процентов. НПА регламентирует правоотношения, возникшие 1 января текущего года и будет действовать до конца следующего года.

Кроме того, новые налоговые послабления касаются инвестиционного налогового вычета, налога на имущество юрлиц, транспортного налога и др. Подробнее