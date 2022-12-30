Общество

Глава Дагестана поблагодарил общественников за активную поддержку курса президента страны

Оставить комментарий

«Это Дагестан. Здесь люди по-другому не могут, здесь чужого горя не бывает. Спасибо за то, что помогаете в решении многих вопросов, что, приходя в дома к людям и часто представляя власть, оставляете свои координаты, исполняете взятые на себя обязательства», — обратился Сергей Меликов к общественникам.

Глава Дагестана поблагодарил участников встречи за активную поддержку курса президента страны, внимание к военнослужащим-участникам специальной военной операции и жителям новых территорий РФ.

Представители 12 общественных организаций награждены памятными именными часами Главы РД.

Также читают:

Вводится в эксплуаиацию новое семикилометровое дор...
Более 100 саженцев высадили в Каспийске
Форум «Сильные идеи для нового времени» будет двух...
Закир Каидов: «Экономика должна работать»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.