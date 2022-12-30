Глава Дагестана поблагодарил общественников за активную поддержку курса президента страны

«Это Дагестан. Здесь люди по-другому не могут, здесь чужого горя не бывает. Спасибо за то, что помогаете в решении многих вопросов, что, приходя в дома к людям и часто представляя власть, оставляете свои координаты, исполняете взятые на себя обязательства», — обратился Сергей Меликов к общественникам.

Глава Дагестана поблагодарил участников встречи за активную поддержку курса президента страны, внимание к военнослужащим-участникам специальной военной операции и жителям новых территорий РФ.

Представители 12 общественных организаций награждены памятными именными часами Главы РД.