Глава Дагестана передал государственные награды семьям военнослужащих

Орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени (посмертно) передан
родственнику старшего лейтенанта Магомеда Гусейнова.
К ордену «Мужества» (посмертно) представлены:
старший сержант Магомед Джафаров;
младший сержант Шамиль Абдулвагабов;
сержант Ибрагим Манапов; ефрейтор Эльбрус Зубаилов; рядовой Расим Гусейнов; старший лейтенант Имам Мехтиханов;
старший лейтенант Гавриил Клименко.
Медалью «За проявленное мужество» (посмертно) награждён: стрелок стрелковой команды станции Кизляр Рафаэль Гусейнов.