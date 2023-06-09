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Глава Дагестана передал государственные награды семьям военнослужащих

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Орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени (посмертно) передан
родственнику старшего лейтенанта Магомеда Гусейнова.

К ордену «Мужества» (посмертно) представлены:
старший сержант Магомед Джафаров;
младший сержант Шамиль Абдулвагабов;
сержант Ибрагим Манапов; ефрейтор Эльбрус Зубаилов; рядовой Расим Гусейнов; старший лейтенант Имам Мехтиханов;
старший лейтенант Гавриил Клименко.

Медалью «За проявленное мужество» (посмертно) награждён: стрелок стрелковой команды станции Кизляр Рафаэль Гусейнов.

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