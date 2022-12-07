Разное

Глава Дагестана ознакомился с возможностями Алятской свободной экономической зоны

Оставить комментарий

Она имеет стратегическое географическое положение рядом с Бакинским портом и на пересечении основных международных транспортных коридоров.

Председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров рассказал о построенных здесь логистических центрах и реализуемых проектах.

Особое внимание он обратил на то, что созданная инфраструктура будет привлекательной для инвесторов и сыграет особую роль в расширении потенциала коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг».

 

 

Также читают:

Что такое межевание? Для чего оно нужно?
Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старш...
Калле-рух
Информация Оперативного штаба по недопущению распр...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.