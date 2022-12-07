Глава Дагестана ознакомился с возможностями Алятской свободной экономической зоны

Она имеет стратегическое географическое положение рядом с Бакинским портом и на пересечении основных международных транспортных коридоров.

Председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров рассказал о построенных здесь логистических центрах и реализуемых проектах.

Особое внимание он обратил на то, что созданная инфраструктура будет привлекательной для инвесторов и сыграет особую роль в расширении потенциала коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг».