Глава Дагестана отметил наградами заслуги педагогов

«Мы испытываем чувство глубокой признательности и благодарности учителям, продолжателям высокой подвижнической миссии дагестанской педагогической школы», – отметил глава региона.

Среди тех, кто получил награды: учитель Средней общеобразовательной школы № 3 г. Хасавюрта Биярсланова Юлдуз Умарпашаевна; учитель Многопрофильной гимназии им. М.Г. Гамзатова г. Махачкалы Абдуллаева Аида Абдулаевна; тренер-преподаватель из Табасаранского района Сефербеков Мартин Нурмагомедович;

социальный педагог Гергинской средней общеобразовательной школы Каякентского района Нуцалханова Гульнара Амадзиевна;

ведущий мастер-художник по кайтагской вышивке Магомедова Разият Сулеймановна.