Глава Дагестана открыл обновлённое отделение госпиталя ветеранов РКБ №2

Сегодня, 5 мая, глава Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в открытии после капитального ремонта гериатрического отделения госпиталя ветеранов Республиканской клинической больницы №2.

Свое посещение учреждения глава региона начал с того, что проведал членов семьи двоих военнослужащих, отдавших жизнь при выполнении боевых задач в зоне СВО. Он убедился, что близкие бойцов обеспечены всем необходимым, пожелал им скорейшего выздоровления и поздравил с наступающим Днём Победы. «Хочу поблагодарить вас за воспитание детей, пожелать здоровья и стойкости. Ребята сделали все, чтобы приблизить победу», – сказал руководитель региона.

В структуре РКБ №2 – стационар на 250 коек, поликлиника, которая обслуживает свыше 14,5 тыс. человек и госпиталь ветеранов на 150 коек, где недавно провели ремонт.

На базе госпиталя ветеранов функционируют 4 отделения: кардиология, неврология, гериатрия и отделение медицинской реабилитации. Здесь оказывают специализированную помощь участникам боевых действий: ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, воинам-интернационалистам, участникам специальной военной операции и членам их семей. В госпитале провели реконструкцию гериатрического отделения и ремонт в отделениях кардиологии, неврологии, терапии, реабилитации, функциональной диагностики. Организованы палаты для маломобильных пациентов.

«Очень красиво! Впервые за 90 лет я оказался в такой палате. Приятно здесь находиться. В приподнятом настроении от увиденных перемен», – признался один из первых пациентов обновленного отделения, ветеран, заслуженный учитель Дагестана Шуай Муслимов.

Во время визита в больницу Сергей Меликов вручил благодарность Главы РД отличившимся медицинским работникам за вклад в развитие здравоохранения.

«У вас очень важная профессия, за которую мы все вам очень благодарны. Желаю дальнейших успехов в работе!» – сказал руководитель региона.

В завершении осмотра глава республики посадил памятное дерево во дворе больницы.