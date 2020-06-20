Глава Дагестана объявил благодарность бригаде московских врачей, проработавшей в Дагестане во главе с Денисом Проценко

19 июня Премьер РД Артём Здунов вручил благодарственные письма медработникам ГКБ № 40 столичного Департамента здравоохранения за помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом. Вручение благодарностей состоялось в аэропорту «Махачкала» с участием главы Минздрава РД и руководителя ФОМС.

Денис Проценко рассказал журналистам об итогах визита. Он отметил улучшение ситуации с вирусом и уменьшение числа больных и поблагодарил дагестанских коллег за теплый прием.

Артем Здунов напомнил о финансовой поддержке медиков и заявил, что все работающие с коронавирусными больными получат положенные выплаты. Он также сообщил, что медработникам, причастным к работе с больными коронавирусом, объявлена благодарность Главы РД.

Завершилось мероприятие поздравлением медработников с предстоящим праздником.