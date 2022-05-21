Глава Дагестана обратился к выпускникам школ

«Мои дорогие выпускники! Для вас прозвенел последний звонок, сегодня вы прощались не только с родной школой, но и с детством. Перед вами открывается новая жизнь. Это волнительно, но очень интересно.

Может, кто-то собирается стать врачом и лечить людей, другой – вернуться педагогом в родную школу, третий – пойдёт в политику и направит все свои знания на службу дагестанцам.

У каждого из вас свой, особенный путь, но я вам желаю, чтобы он не был тернистым. Будьте достойными своей семьи, родной республики и великой Родины! Счастливой дороги!», — написал на своей странице в телеграм руководитель региона Сергей Меликов.